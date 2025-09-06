ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

18-годишният бияч на полицейския шеф в Русе остава в ареста

Николай Кожухаров СНИМКА: Русе Медиа

18-годишният Жулиен Кязимов, един от четиримата, обвинени за побоя над директора на областната дирекция на МВР в Русе Николай Кожухаров, остава в ареста.

Това реши Окръжният съд минути преди 13 ч. днес, съобщи БНР.

По-късно през деня ще са заседанията по разглеждане на мерките на останалите трима задържани. 

Жулиен Кязимов. Снимка Русе Медиа
Разследването сочи, че извършителите на побоя са студент на 19 години, двама на 18 - сервитьор и безработен - и 15-годишен в професионална гимназия в Русе. Най-агресивни в нощта срещу 4 септември са били ученикът и безработният. Обвиненията към тях са за нанасяне на тежка телесна повреда на полицейски служител.

