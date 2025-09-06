Русе почете 140 години от Съединението с тържествена церемония и историческа възстановка

С тържествена церемония пред Паметника на загиналите в Сръбско-българската война Русе отбеляза 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Началото на събитието бе поставено с изпълнение на тържествени маршове от Общинския духов оркестър под диригентството на Димчо Рубчев. Почетен караул от военно формирование 32420 отдаде чест на героите, като в церемонията се включи и XIII Младежки гвардейски отряд към ОМД.

На събитието присъстваха кметът на община Русе Пенчо Милков и неговите заместници Енчо Енчев и Борислав Рачев, заместник областният управител Георги Георгиев, председателят на Общинския съвет акад. Христо Белоев, ректорът на Русенския университет доц. д-р Десислава Атанасова, представители на политически сили, депутати, общински съветници, граждани и ученици от русенски училища.

В словото си Пенчо Милков подчерта, че Съединението е най-смелата стъпка, предприета от българския народ самостоятелно и без чуждо одобрение и разрешение. Той призова да русенци да помнят историческото послание, че обединението е сила, която променя съдбата на народите. „В обществено-исторически план Съединението показа как един народ, когато застане единно и прояви любов към Родината, може да сътвори чудеса. Личността е тази, която събужда историята, но промяната настъпва чрез общността – чрез хората, които стоят рамо до рамо. Нека този пример на обединение, единение и съхранение на българската общност да даде своя плод и днес между нас". Той допълни, че русенци са хора на свободния дух, които изграждат мостове между култури и държави, и именно този пример трябва да се следва и днес.

Заместник областният управител Георги Георгиев посочи, че понастоящем често се оказваме свидетели на множество противоборства, които водят до разединение в обществото, но е крайно време всеки един от нас да поеме своята отговорност и да осъзнае, че Съединението не е само дума, а символ на нацията ни.

В програмата взеха участие Ема Велчева от ДВГ „Слънце", Николая Владова, както и танцьорите от ансамбъл „Здравец" при ОбДЦКИ, които със своите изпълнения допринесоха за тържествената атмосфера на празника. Негово Преосвещенство Главиницкият епископ Макарий, викарий на Русенския митрополит, и свещеници от Русенската света митрополия отслужиха заупокойна молитва в памет на загиналите и благодарствен молебен в чест на Съединението на България. В края на церемонията бяха положени венци и цветя пред Паметника на загиналите в Сръбско-българската война.

Пред Регионалния исторически музей бе представена възстановката „Русенските герои в защита на Съединението", организирана от Народно читалище „Стефан Караджа – 2018" и Национално дружество „Традиция" – клон „Ангел Кънчев" с председател Мартин Календжиев. В нея близо 30 доброволци пресъздадоха атмосферата на Русе в навечерието на 6 септември 1885 г., радостта от обявяването на Съединението и мобилизацията за Сръбско-българската война. Акцент беше поставен и на вдъхновяващия пример на двете чети, предвождани от Панайот Дворянов, които с храброст и решителност успяват да отблъснат многократно по-многоброен противник при защитата на Белоградчик.

Отбелязването на годишнината продължи в Регионалния исторически музей, където бе открита изложбата „Първа победа на модерна България".

По повод празника в село Сандрово бе представена богата програма с етнографски кътове, експозиции от исторически реликви и оръжия, възстановка на полеви лазарет и военна кухня, както и турнири за деца и младежи. Събитието, организирано от Сдружение „Училищно настоятелство – с. Сандрово", НЧ „Васил Левски – 1928" и кметството, бе уважено от зам.-кмета на община Русе Златомира Стефанова.