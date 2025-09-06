Учителка извеза уникално знаме за Съединението и го дари на Пловдив (Снимки)

Използвала е сърмен конец по технологията на Райна Княгиня и е вложила знаци на силата, вярата и обединението на българския народ

496 часа отне на учителката Елисавета Георгиева да извеза ръчно със сърмен конец по технологията на Райна Княгиня уникално знаме за 140 години от Съединението, което дари на Пловдив.

"Посветих го на едно от най-славните събития в българската история – обединението на Княжество България и Източна Румелия. Символиката включва надписа "Съединението прави силата", два лъва, рози, дъбов венец и кръст – знаци на силата, вярата и обединението на българския народ", обясни Елисавета Георгиeва. обясни майсторката при връчването на знамето на кмета Костадин Димитров.

В творческия процес Георгиева се е консултирала с експерти, историци и изследователи.

"Дарбата ми да везя знамена е моята лична мисия – всичко е в името на България, Бог и доброто", споделя Георгиева. До момента е създала 27 знамена, от които 24 са дарени на исторически и културни институции в страната и чужбина.

"Благодаря на госпожа Георгиева, че е извезала това знаме сама. За мен е изключително голяма гордост, че го посрещаме именно в Община Пловдив. Нека словата "Съединението прави силата" не са само думи, а последващи действия", каза кметът Костадин Димитров, приемайки знамето от ръцете на Елисавета Георгиева.