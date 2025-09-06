Криско: Трябваха ми няколко месеца преди да приема, че детето ми е специално

"Трябваха ми няколко месеца, за да приема, че детето ми е специално. На други им е нужно повече време. Доста хора се разделят, след като се роди такова дете, но това е бягане от отговорност. Човек трябва да поглежда по-философски на нещата. Дани е ултра пакостник, вече прохожда, много е комуникативен. Тези деца са много гушливи, те са източници на позитивна аура."

Това каза рапърът Кристиан Талев-Криско за сина си Дани, който има Синдром на Даун. Кампанията на Криско за изграждане на интеграционен център за такива деца има огромен успех, като вече са събрани над 1 млн. лева от дарения.

"Срещнах огромна подкрепа, от обществото, от бизнеса - каза Криско пред Би Ти Ви. - Най-важната стъпка е, че хората вече открито говорят за тези деца. Хора като Любо Киров, Александър Сано, Ненчо Балабанов бяха с мен от самото начало. Списъкът е много голям, Александър Везенков ми се обади, имах възможността да се запозная с него. Искаме да изградим интеграционен център, подчертавам, че това не е болница. Ще струва около 8-10 млн. лева. Трябва ни парцел в хубавите части на София, което е трудно. Идеята ни е центърът да се самоиздържа. Тези деца ни свалят на земята, показват ни за какво съществуваме",