Снимки от възвръщането на Южна Добруджа към България през 1940 г. спасява от боклука читалищен секретар

Колаж от първите снимки, направени на 25 септември 1940 г., когато българската армия влиза в Добрич и е посрещната с няколко арки от цветя и специално извезани кърпички с лика на Стефан Караджа, представи за първи път Красимир Масурски, секретар на читалище „Йордан Йовков" в Добрич. Той добави, че е избрал за тази „премиера" 7 септември, когато се навършват 85 години от подписването на Крайовския договор, по силата на който Южна Добруджа се връща в пределите на България не по военен, а по дипломатически път. Снимките показват историческия момент и са отпечатани във вестник „Зора".

„Намерих го пътя към контейнер за боклук, реших да го прибера и запазя", каза още Масурски. Той е готов да предложи копия от него на Регионалния исторически музей, регионалната библиотека „Дора Габе", Държавния архив.