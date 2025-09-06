ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Оставиха в ареста втори бияч на полицейския шеф - 19-годишния Виктор Иванов

Виктор Иванов в съда. Снимка: Русе Медиа

Оставиха за постоянно втори бияч на полицейския шеф в Русе - обвинения в хулиганство 19-годишен Виктор Иванов. Той е стоял в колата и не е обвинен за причинването на тежка телесна повреда спрямо Николай Кожухаров.

По-рано днес съдът в Русе остави в ареста и 18-годишният Жулиен Кязимов, който е сочен за един от основните нападатели на директора на областната дирекция на МВР в Русе. Чака се мярката на 15-годишния Станислав.

Разследването сочи, че извършителите на побоя са студент на 19 години, двама на 18 - сервитьор и безработен - и 15-годишен в професионална гимназия в Русе. Най-агресивни в нощта срещу 4 септември са били ученикът и безработният. Обвиненията към тях са за нанасяне на тежка телесна повреда на полицейски служител.

