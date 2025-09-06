Собствениците на земя в Добричко вече питат за ренти, земеделците не искат да „отварят" темата

През 2024 г. средната цена на сделките с ниви в област Добрич достига 3531 лв. за един декар, което е с 2,5% по-малко в сравнение с 2023 година. Спрямо средната стойност за страната (1697 лв./дка) средната цена на нивите в област Добрич е по-висока със 108я1%., съобщават от регионалната статистика.

Най-висока e цената на сделки с ниви в община Каварна - 4419 лв. на декар. След нея са общините Добрич-селска - 3645 лв. и Генерал Тошево - 3527 лв. на декар. Най-ниска е цената на сделки в община Балчик - 2856 лв. на декар.

Рентата, която са получили собствениците на земя – т.е средната цена за аренда на един декар ниви в област Добрич, достига 92 лв., което е с 12.4% по-малко спрямо 2023 година. В сравнение със средната цена за страната (60 лв./дка), през 2024 г. рентата на един декар в област Добрич е по-висока с 53,3% Област Добрич е на първо място в страната по този показател. След нея са областите Разград и Силистра - по 84 лв., Плевен и Русе - по 72 лв. на декар.Най-висока е рентата в община Балчик - 108 лева. След нея са общините Добрич град и Добрич-селска - по 95 лв. на декар. Най-ниска е цената на рентата на ниви в общините Шабла - 84 лв. и Каварна - 87 лв. на декар.

В края на кампанията по прибирането на слънчогледа, който дава добиви наполовина – от около 150 кг от декар, вече няколко години наред и преди прибирането на царевицата, която земеделците в Добричко заявяват, че са отписали, защото очакват или нулеви добиви, или добиви от най-много 200-300 кг от декар при обичайни 700-800 кг, отново през последните 3-4 години, те въобще не искат да говорят какви ще са рентите тази година. Добавят още, че цените, които се предлагат за тон пшеница и слънчоглед не покриват себестойността за производство на декар от културите, без да се включват рентите. Сега в Добричко започва сеитбата на рапицата.