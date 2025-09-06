Слави Трифонов: Носим кръвта на смелите ни предци, поставили България над всичко, не го забравяйте!

"Уважаеми българи, честит празник! Тогавашните българи са показали как се прави", написа във фейсбук лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов послучай 140-годишнината от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

"И не забравяйте, че ние носим в себе си кръвта на онези горди и смели хора, които са поставили България над всичко! Сигурен съм – всъщност абсолютно убеден съм – че и ние можем като тях!", добави Трифонов. "Още веднъж – честит празник на вас, на вашите семейства и на всички, на които държите и които обичате!", пожела лидерът на ИТН.