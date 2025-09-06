ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Оставиха в ареста и четвъртия от биячите на русенс...

Издирват изчезнал 60-годишен мъж от пазарджишкото село Сарая

Диана Варникова

[email protected]

С помощта на дрон от "Планинско спасяване" - област Пазарджик издирват изчезнал 60-годишен мъж от пазарджишкото село Сарая. Това информираха от организацията.

Сигналът за изчезването на мъжа е получен снощи след 19,30 ч.

Около 20:00 същата вечер на място около с. Сарая се организира сборен пункт, от който водачи на дрона на "Планинско спасяване" заедно с пешеходно издирващите близки и доброволци започват издирвателни дейности, коментираха доброволците.

Те изказват благодарност на човека, поискал съдействие, че използвал личния си дрон за наблюдение в светлата част на денонощието и по-късно се сеща за планинските спасители.

Дронът на "Планинско спасяване"- Област Пазарджик
