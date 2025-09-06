Оставиха за постоянно в ареста 15-годишния бияч на шефа на полицията в Русе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съдът остави за постоянно в ареста 15-годишния ученик Станислав А., който е обвинен, че нанесъл фаталния удар, довел до тежкото състояние и тежката телесна повреда на полицейския шеф в Русе Николай Кожухаров. Това съобщи "Русе Медия".

Малко по-рано днес оставиха за постоянно и обвинения в хулиганство 19-годишен Виктор Иванов. Той е стоял в колата и не е обвинен за причиняването на тежка телесна повреда на Николай Кожухаров.

Виктор Иванов в съда. Снимка: Русе Медиа

В ареста остава и 18-годишният Жулиен Кязимов, който е сочен за един от основните нападатели на директора на областната дирекция на МВР в Русе.

Жулиен Кязимов в съда. Снимка Русе Медиа

Кожухаров продължава да е в интензивното отделение на УМБАЛ "Канев", като в състоянието му нямаше промяна - стабилно, но тежко.