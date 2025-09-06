Американски автомобили на изложение в памет на загиналия пилот капитан Дункин

Една година от гибелта на военния пилот капитан Венцислав Дункин ще бъде отбелязана в родния му град Разлог на 13 септември. Почит към един герой и човек с голямо сърце, загинал по време на изпълнение на своя дълг към Родината ще бъде отдадена с парад на американски автомобили.

"Той беше не просто офицер – беше приятел, брат, син и част от едно специално общество: хората, които обичат скоростта, шума на двигателя и свободата на пътя.

В негова чест организираме възпоменателна среща на собственици на американски автомобили, каквито той обичаше и караше с гордост. Да покажем, че героите не се забравят!", написаха негови близки в социалните мрежи.

На 13 септември от 13 часа започва почетна обиколка на града, а след това ще има и изложение на автомобилите на централния площад.

Майор Петко Димитров и кап. Венцислав Дункин загинаха преди една година, след като самолетът им се разби при подготовка за авиошоу в авиобаза Граф Игнатиево. Кап. Дункин бе планирал сватбата си с любимата Елеонора седмица по-късно. В началото на декември 2024 г. се роди и тяхната дъщеричка Анастасия.