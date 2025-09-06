Четиримата биячи на русенския шеф на полицията остават за постоянно в ареста

И четиримата нападатели на шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров остават в ареста за постоянно, реши съдът.

В събота по обяд започнаха мерките срещу нападателите на ст. комисар Кожухаров - Жулиен Кязъмов, Виктор Иванов, Кирил Гочев и 15-годишният Станислав А.

Първата мярка, която разгледа съдът, беше на обвинения за нанасяне на тежка телесна повреда и хулиганство Жулиен Кязъмов на 18 г. 18-годишния Жулиен Кязъмов Снимка: Фейсбук/ Русе Медия

Той е записан за студент в първи курс в Русенския университет със специалност "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред". Според прокуратурата записите от камерите показват, че той и 15-годишният Станислав са нанесли ударите на Кожухаров, пише "Русе Медия".

Втората мярка за неотклонение, която разгледа съдът, беше тази на 19-годишния Виктор Иванов, който беше обвинен в хулиганство.

19-годишния Виктор Иванов Снимка: Фейсбук/ Медия Русе

Третата мярка, която разгледа съдът беше тази на 15-годишния Станислав А., който е обвинен в нанасяне на тежка телесна повреда и хулиганство. Делото се гледа при закрити врата по искане на защитата, защото той е непълнолетен.

15-годишният Станислав А. Снимка: Фейсбук/ Медия Русе Последната мярка беше тази на водача на автомобила - Кирил Гочев на 18 г. Той беше обвинен в хулиганство и съучастие с останалите. Младежът е отправял обиди към Кожухаров и удари към другия пострадал. Той е този, който си е искал личното пространство.

18-годишният Кирил Гочев Снимка: Фейсбук/ Русе Медия

В нощта срещу четвъртък Николай Кожухаров, заедно със съпругата си, малкия им син и техен съсед, били пред жилищния си блок.

Съседът първи направил забележка на група младежи, които дрифтирали по тясната наскоро ремонтирана уличка в центъра. Реакцията им била агресивна – те не останали безучастни и започнали да отправят обиди и псувни към мъжете.

В следствие на побоя Николай Кожухаров е със счупено ребро, пробит бял дроб и руптура и хематом на бъбрека. Сигнал за случилото се бил подаден до дежурната част на полицията лично от старши комисар Николай Кожухаров. След 10 минути патрул бил на мястото. Зам.-директорът на ОД на МВР в Русе Александър Ковачев съобщи, че пристигналият екип установил младежите. Те били задържани в четвъртък сутринта. Първоначално делото било в Районната прокуратура и се водило само за хулиганство, но след като държавното обвинение получило медицинската документация, то било изпратено в Окръжната прокуратура, където са делата за тежка телесна повреда.

По делото вече били събрани много доказателства, сред които видеозаписи от охранителни камери, показания на свидетели и медицинска документация.

Заради агресивната проява в Русе, определен от кмета Пенчо Милков като много спокоен град, бяха взети допълнителни мерки. Два екипа на жандармерията вече помагали на полицията. Всички екипи щели "да наситят изцяло градската част на Русе, ще се извършват щателни проверки и през нощта", като мерките са за неопределено време.

Кожухаров продължава да е в интензивното отделение на УМБАЛ "Канев", като в състоянието му нямаше промяна - стабилно, но тежко.