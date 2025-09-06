Николай Димитров: Община Несебър е готова за новата учебна година

Кметът на Несебър Николай Димитров проведе ежегодната си среща с директори на общинските училища и детски градини, в която фокусът на внимание бе насочен към готовността на образователните заведения за новата учебна година, съобщиха от общинския пресцентър.

Бяха засегнати въпроси относно ресурсната обезпеченост, необходимостта от мерки за осигуряване безопасността на пътя в районите на детските градини и училищата, осигуреността на отоплителния есенно-зимен сезон, освежаване на спортни площадки и площадки по БДП.

Тема на срещата бяха и текущи ремонтни дейности в някои от образователните институции, които трябва да бъдат изпълнени във възможно най-кратки срокове. Бе констатирано, че строежът на физкултурните салони към училищата в Оризаре и Гюльовца е на финална фаза. Обсъдени бяха и бъдещи проекти, които предстои да се реализират в някои образователни институции. По време на разговора стана ясно, че броят на учениците за учебната година по населените места е нараснал и вече текат организационни дейности по осигуряване на учебния процес.

„Образователната ни инфраструктура е на високо ниво и е една от най-модерните и съвременни в България.", подчерта кметът на Несебър Николай Димитров и поясни, че администрацията активно работи за постигане на съвременна и функционална среда във всички учебни заведения на територия на общината.