ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Наталия Киселова поздрави Иван Иванов и Александър...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21245662 www.24chasa.bg

Възстановено движението по пътя Монтана - Враца, интензивен трафик на тирове

976
Възстановено движението по международен път Монтана - Враца, интензивен трафик на тирове

Възстановено е движението по международен път Е79, Монтана – Враца, в района на Бели извор, където имаше ограничение заради възникнал пожар, съобщи БТА. Трафикът на товарни автомобили в района е интензивен.

Пожарът е в близост до входа на Враца, като не е преминал международния път Е79. Горели са дървета и храсти. Има леко задимяване.

На място няма екипи на пожарната и на полицията.

И от Агенция „Пътна инфраструктура“ също съобщиха, че движението в района на пожара е възстановено. То бе ограничено и се регулираше от „Пътна полиция“. Обходният маршрут бе Монтана – Крапчене – Стубел – Липен –  Криводол – Враца и обратно.

 

Възстановено движението по международен път Монтана - Враца, интензивен трафик на тирове

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3