Възстановено движението по пътя Монтана - Враца, интензивен трафик на тирове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Възстановено е движението по международен път Е79, Монтана – Враца, в района на Бели извор, където имаше ограничение заради възникнал пожар, съобщи БТА. Трафикът на товарни автомобили в района е интензивен.

Пожарът е в близост до входа на Враца, като не е преминал международния път Е79. Горели са дървета и храсти. Има леко задимяване.

На място няма екипи на пожарната и на полицията.

И от Агенция „Пътна инфраструктура“ също съобщиха, че движението в района на пожара е възстановено. То бе ограничено и се регулираше от „Пътна полиция“. Обходният маршрут бе Монтана – Крапчене – Стубел – Липен – Криводол – Враца и обратно.