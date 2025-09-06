Антон Кутев: Живеем с управници, които искат да въведат диктатура

Живеем дълго време в разпад на държавността, което вече заплашва и съществуването на страната. Не виждам как ще се обърне този процес, особено с тази форма на управление. За да спрем това, трябва да разберем защо то се случва. Ние не живеем в диктатура, но живеем с управници, които се опитват да направят това и биха се радвали, ако можеха. Това каза бившият говорител на служебното правителството Антон Кутев пред NOVA NEWS.

„Има опит за римейк на протестната вълна от 2020 г., защото тя беше успешна. Няма съмнение, че има сили в обществото, които се опитват да свалят с всички сили и средства това правителство и имат основание за което. Но в последните години в България не съм видял правителство да падне след протести. Кабинетите падат след вътрешни неразбории в управляващата коалиция", коментира той.

Според него протестите няма да доведат до нови избори. Въпреки това той смята, че недоволството ще се задълбочава.

По негови думи проблемът с евросептицизма е много сериозен, като той засяга и Европа.

„Имаме два наратива – на Европейската комисия, която ни казва, че ще победим руснаците, а това не е вярно; другият е на „Възраждане", които казват, че трябва да излезем от ЕС и НАТО, което също е толкова вредно", допълни той.

По негови думи "имаме нужда от Европейски съюз който пази мира, демокрацията, бори се с корупцията, „а не подкрепя корумпирани политици като в България", който осигурява икономическо развитие и просперитет и хуманност".

Той допълни, че страната ни не трябва да излиза в ЕС, но той трябва да бъде направен печеливш.

За договора на България с "Райнметал" Кутев обясни, че ако едно производство е печелившо, то ще си остане в Германия. За да дойде в България, най-вероятно носи със себе си рискове, допълни той.

Обясни, че президентът Румен Радев не иска да влиза в рамки и отстоява българския интерес.

„Това, че ние сме част от Евросъюза, не означава, че нямаме български интерес и че той не трябва да се защитава", допълни той. По негови думи Румен Радев не е евроскептик.

Номинацията на Деньо Денев за шеф на ДАНС пък била поредната крачка към завладяването на държавата. А отказът на президента да подпише указ за назначаването му не е изненада.