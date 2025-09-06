ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Добри момчета" просто натупали предизвикалия ги "...

Чешки мотоциклетист е загинал в катастрофа в Царево

Чешки мотоциклетист е загинал в катастрофа в Царево Снимка: Архив

Чешки гражданин на 54 години е загинал при пътнотранспортно произшествие в Царево, станало около 16 часа в района на провлака между новия и стария град. Това съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – Бургас.

По първоначални данни мъжът е управлявал скутер, бил е без предпазна каска и се е ударил в правомерно движещ се лек автомобил "Мерцедес" със софийска регистрация, управляван от 45-годишен мъж.

Мотоциклетистът е починал на място.

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на водача на лекия автомобил са отрицателни.

 

