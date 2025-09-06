Вижте кои са обвинените за побоя над русенския шеф на полицията и какви са версиите им (Видео, снимки)

Четирите дела за мерките за неотклонение на младежите, обвинени в побоя над директора на ОДМВР–Русе ст. комисар Николай Кожухаров, продължиха пет часа и половина. Окръжният съд в Русе уважи исканията на прокуратурата и наложи най-тежката мярка „задържане под стража" на четиримата – 18-годишния Жулиен Кязъмов, 19-годишния Виктор Иванов, 15-годишния Станислав А. и 18-годишния Кирил Гочев. Всички те досега не са имали присъди и криминални прояви, предаде "Русе Медия".

Към момента обвиненията се отнасят единствено за побоя над комисар Кожухаров, тъй като готови медицински експертизи има само за него. За нанесения побой над Георги Димитров, който е бил заедно с него, обвинения засега не са повдигнати.

Какво представи като фактология прокуратурата

Около полунощ на 4 септември четиримата младежи са се возили в лек автомобил „Мерцедес CLK" с две врати, като водач е бил Кирил Гочев, до него на предната седалка е бил Станислав, а отзад са пътували Виктор и Жулиен. Шофьорът се насочил към центъра, разминал с група пешеходци след кръстовището на ул."Мостова" и ул."Васил Петлешков". Това са били Николай Кожухаров и другият пострадал Георги Димитров със съпругите си и малолетните им деца. Тъй като колата се движела със скорост и по начин, който застрашавал пешеходците, Георги Димитров е отправил забележка на водача да се движи със съобразена скорост. Кирил Гочев е спрял и слязъл от колата, като е блъснал с вратата насочилия се към него Георги Димитров. Всички са излезли от автомобила и са последвали удари в лицето на Димитров. Тогава Николай Кожухаров е оповестил, че е полицай, а шофьорът Кирил Гочев е заявил, че „Не ме е..е кой си, искам си личното пространство". Последвали са удари върху шефа на полицията, нанесени от Жулиен Кязъмов и 15-годишния Станислав, като именно непълнолетният е нанесъл удара, който е причина за тежкото състояние на Кожухаров. При пристигането на полицията на място първоначално са били само трима от младежите, тъй като 15-годишният е избягал, но впоследствие се върнал. Връчени са им били призовки да се явят на следващия ден в районното, за да дадат обяснения за инцидента, но след влошаването на състоянието на ст. комисар Кожухаров са били задържани от полицията.

Жулиен Кязъмов – обвинен за нанасяне на тежка телесна повреда и хулиганство. За първото наказанието е от 5 до 15 г. затвор, за второто – до 5 г. затвор.

Жулиен Кязъмов Снимка: "Русе Медия"

Той е на 18 години, а в края на годината става на 19 години. Записан е за студент първи курс в Русенския университет, специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред". Живее с родителите си. Според обвинението е нанасял безпричинно удари на Кожухаров и е обиждал и двамата потърпевши, като деянието се отличава с изключителен цинизъм и дързост. Знаел е, че напада полицейски шеф, и то на публично място. Проявил е вербална и физическа агресия в присъствието на малолетни деца.

Според защитата записите от трите камери не доказват по категоричен начин, че Жулиен е участвал в побоя над Кожухаров. Предвид физиката му той не е в състояние да нанесе такива телесни увреждания, каза още адвокатката. Според нея младежите са се намирали в състояние на афект, предизвикан от поведението на Димитров, който е излязъл пред колата, за да я спре. Именно той е замахнал да удари Кирил Гочев и оттам се е стигнало до реакцията на младежите. Заради поведението на Георги Димитров ситуацията е ескалирала.

При пристигането на полицията, по думите на защитата, снимки показват, че Кожухаров е бил в изправено положение и адекватен. Освен това шефът на полицията се е легитимирал едва след сбиването, твърди защитата. Отрича да е нанасял удари и да е отправял обиди и цинизми. Поискана бе мярка „домашен арест", а самият Жулиен каза, че не е съгласен с обвиненията.

В съдебната зала бяха родителите му, които след това представиха пред медиите своята версия за инцидента. Те смятат, че няма как младеж 54 кг „да се справи със 130 кг мъж" като Кожухаров. Заявяват, че Жулиен има на телефона си видео, което показва как присъстващите жени са хвърляли домати по младежите, но телефонът е иззет от полицията. Във видеото може да чуете какво още смятат близките на Жулиен.

Виктор Иванов – с обвинение за хулиганство

Виктор Иванов Снимка: "Русе Медия"

Той е на 19 години, започнал е работа в заложна къща малко преди инцидента. Живее с родителите си, които бяха в съдебната зала. Той е отправил удари към Георги Димитров, заедно с арогантни и обидни думи и към Кожухаров.

Защитата обясни, че младежът не е знаел, че обижда полицейски служител. Според показанията на Димитров и четирите момчета са викали, крещели и псували и ако се говори за хулигански действия, те са само чрез думи. Мярката, която бе поискана, бе „домашен арест" или парична гаранция.

Станислав А. – обвинен за нанасяне на тежка телесна повреда и хулиганство. Размерът на предвидените наказания за него е по-нисък, отколкото за Жулиен Кязъмов, тъй като е непълнолетен.

Станислав А. Снимка: "Русе Медия"

Той е на 15 години, като до края на годината ще стане на 16 години. Предстои да бъде 10 клас в ПГ по дървообработване и архитектура в Русе. В залата бе семейството му.

Делото му се гледа при затворени врата поради възрастта му, като бе разпитан и допълнителен свидетел, който да даде данни за личностната му характеристика.

Именно Станислав е нанесъл удара на Николай Кожухаров, който е довел до сериозните последици за здравето му. Ударът е бил нанесен в тялото с голяма сила и е станал причина за тежка телесна повреда. След инцидента, преди идването на полицейския патрул, той е избягал от местопроизшествието, но по-късно се е върнал.

Според защитата случилото се е в резултат от лекомислие и афект. Свидетелят, разпитан в залата, е заявил, че младежът спазва вечерен час и родителите му го контролират.

В същото време има характеристика, че се държи агресивно спрямо по-големите от него.

Съдът не прие казаното за вечерния час, тъй като това противоречи с факта, че се е намирал в автомобила след полунощ по улиците на града. Въпреки че мярката „задържане под стража" се прилага към непълнолетни в изключителни случаи, тук тя е приложима заради изложените обстоятелства.

Кирил Гочев – с обвинение за хулиганство

Кирил Гочев Снимка: "Русе Медия"

Той е на 18 години, като в началото на октомври ще стане на 19 години. Работел е като сервитьор в елитен русенски ресторант. Кръгъл сирак, след като майка му е починала през 2023 г., а баща му – преди раждането му.

Именно Кирил Гочев е бил зад волана на автомобила и той е блъснал с вратата Георги Димитров, след което го е ударил в лицето и в крайниците. Той е заявил, след като Кожухаров се е легитимирал, че „Не ме е..е кой си, искам си личното пространство" и се смята, че с поведението си е провокирал побоя. Според прокуратурата се е опитал да повлияе на останалите младежи да заявят, че са се движили с ниска скорост.

Според защитата дори поведението му да е било дръзко, той не е употребил алкохол и наркотици и не е участвал в побоя над Николай Кожухаров. Показал е дръзко поведение с думи и незачитане на обществения ред, което е с по-ниска степен на обществена опасност. Поискана бе подписка, парична гаранция или домашен арест, а самият Кирил заяви, че няма да се укрие, защото работи и има приятели.

Пред медиите Кирил Гочев заяви, че не е карал с висока скорост, а с 40 км/ч. Направена била забележка и за шума на автомобила от Георги Димитров, който се държал агресивно към младежите. Те се извинили, но той ударил Кирил през прозореца на колата. Кирил отвърнал на удара с ръка, но при опита да излезе от колата бил блъснат и си ударил главата, след което няма спомен какво точно е станало. Той също заяви като останалите обвиняеми, че Кожухаров се е представил едва след края на сбиването.

Всички мерки за неотклонение подлежат на протест пред Великотърновския апелативен съд.