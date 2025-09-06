Румен Радев използва Съединението за политическа реч и критики

В словото си заговори за деребеи, политически брокери и строене на демократична България

Със силно политизирано слово излезе отново президентът Румен Радев, при това на честването на 140 г. от Съединението. Политическата му реч бе не само пред празнуващите пловдивчани, но и пред премиера Росен Желязков и членове на кабинета.

Вместо традиционните думи прозвучаха поредните остри критики към управлението на страната, макар че Радев не назова никого поименно. Този път не вдигна юмрук, но заговори, че "заедно ще я строим България" и попита хората дали ще оставят страната ни на деребеите.

"140 години след Съединението българите отново се жалват от деребеите, а Великите сили отново спорят за сфери на влияние. Има политически брокери, готови да похарчат нашето бъдеще, за да си купят чужда благословия. Да харижат суверенитета, хазната и дори нашата идентичност – всичко, за което са се борили Левски, Бенковски, Захари Стоянов и съединистите", заяви Радев.

"Виждам, че наистина реагирате, искам да попитам вас, хората на площада, ще оставим ли България на деребеите", обърна се той към присъстващите. Част от тях отговориха: "Неее".

"Тук пред този паметник е мястото, където единственият отговор е "Не". Няма да я оставим по никакъв начин да се търгуват съдбите ни", продължи президентът.

И добави, че "заедно ще я строим България в заветите на нашите дейци – свободна, демократична, просперираща. Вярвам, че ще надмогнем деленията", допълни той.

Радев допълни, че скъпо сме плащали в миналото за унизителното разбиране, че нищо не зависело от нас, че съдбата ни се решавала другаде. "Ще излезем от комфорта на малодушие. Съединението е нашето вдъхновение. Единни сме успявали и само единни ще пребъдем", завърши той словото си.

Преди него кметът на Пловдив Костадин Димитров припомни как пловдивчани са се отказали да бъдат столица в името на обединена България.