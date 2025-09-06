ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тържествената заря в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на България (Видео)

Честванията за Съединението Кадър: БНТ

Кулминацията на тържествата за Деня на Съединението е в Пловдив. В 20:30 часа на площад „Съединение" в града пред едноименния паметник започна тържествена заря-проверка. В нея участваха представителни формирования от Съвместното командване на специалните операции, 110-ти логистичен полк и 91-ви инженерен батальон за обща поддръжка от Сухопътните войски, Трета авиационна база и 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили.

Тържествена заря-проверка в Пловдив за Деня на Съединението

Тържествена заря-проверка в Пловдив за Деня на Съединението

Posted by "По света и у нас" - новините на БНТ on Saturday 6 September 2025

