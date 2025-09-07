ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лисици тормозят жители на столичния квартал "Гео М...

Водата от държавния резерв вече е в Плевен

АСЕН АСЕНОВ

Водата от Държавния резерв вече е при хората, съобщи и.ф. председателят на агенцията Асен Асенов в предаването "Тази неделя" по Би Ти Ви.

Той увери, че бутилките били в Плевен, където има воден режим, 3 часа след искането от страна на Министерския съвет. Асенов подчерта колко е важно институциите да си говорят.

Правителството гласува около 300 литра питейна вода са бъде пратена и разпределена за социални домове, училища и детски градини в Плевен. 

Шефът на Държавния резерв увери, че в него се поддържат непрестанно милиони литри вода, разпределени в бази на агенцията из цялата страна. 

АСЕН АСЕНОВ

