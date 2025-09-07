900 нарушители за първите 9 часа с измерване на средна скорост

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

582-ма са били нарушители за първите 7 часа, два часа по-късно те вече са 900, като средната интензивност е 4-ма нарушители в минута. В тъмната част на денонощието нарушенията с два пъти повече.

Това обобщи в предаването "Тази неделя" по Би Ти Ви шефът на тол управлението Олег Асенов. От събота в полунощ камерите измерват средната скорост, а водачите вече могат да бъдат глобявани.

Той посочи, че неотдавна тир е бил засечен със 162 км в час на магистрала "Тракия", съобщи Асенов.

Най-големият нарушител от първата нощ е водач, който е преминал с 222 км в час покрай отбивката на Ихтиман. Той ще бъде глобен с 850 лева.

Долни Дъбник - Телиш, където загина Сияна, е отсечката, по която през изминалата нощ е имало най-много нарушители - 193-ма. Там пътят беше ремонтиран току-що.

Средната скорост е модел за формиране на нов тип отговорност на водачите. Тя действа превантивно и дава резултат в нашите съседни държави, каза Асенов.

Той предупреди, че намаляването на скоростта само под рамката с тол камерите, няма да помогне на шофьорите да избегнат глоба.