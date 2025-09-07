4000 улични лампи подменени в три пловдивски района с 2 млн. лева, пестят енергия

Хората вече могат да се наслаждават в тъмните часове на своите разходки, казва зам.–кмет

Около 4000 стари осветителни тела са подменени в Пловдив, а инвестицията е близо 2 милиона лева. Така приключи проектът за модернизация на уличното осветление в районите „Източен", „Южен" и „Западен", обявиха от екипа на зам.–кмета Владимир Темелков. Новите лампи са енергийно ефективни.

Проектът е изцяло финансиран чрез безвъзмездна помощ по Националния план за възстановяване и устойчивост.