4000 улични лампи подменени в три пловдивски района с 2 млн. лева, пестят енергия

Хората вече могат да се наслаждават в тъмните часове на своите разходки, казва зам.–кметът Владимир Темелков.

Хората вече могат да се наслаждават в тъмните часове на своите разходки, казва зам.–кмет

Около 4000 стари осветителни тела са подменени в Пловдив, а инвестицията е близо 2 милиона лева. Така приключи проектът за модернизация на уличното осветление в районите „Източен", „Южен" и „Западен", обявиха от екипа на зам.–кмета Владимир Темелков. Новите лампи са енергийно ефективни.

Проектът е изцяло финансиран чрез безвъзмездна помощ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

"Лампите са изключително качествени и вярвам, че ще осигурят допълнителен комфорт на гражданите. Самите хора са доволни, а ние благодарим на Жечо Станков и Министерството на енергетиката за съдействието и финансирането", казва зам.–кметът. Жителите на града вече могат да се наслаждават в тъмните часове на нощта на своите разходки в по-добре осветени и по-сигурни райони.

Така светят подменените лампи в Пловдив.
Така светят подменените лампи в Пловдив.

"При всяка възможност ще кандидатстваме за нови програми и ще акцентираме върху по-тъмните райони. Тази беше за обновяване, не за изграждане на нови улични стълбове. Затова тепърва ще търсим всяка възможност за финансиране, за да поддържаме и модернизираме мрежата", казва той. По думите му Пловдив е един от първите градове у нас, който реализира толкова мащабна подмяна на уличното осветление с толкова висок процент енергоспестяване.

Хората вече могат да се наслаждават в тъмните часове на своите разходки, казва зам.–кметът Владимир Темелков.
Така светят подменените лампи в Пловдив.

