Кървавата Луна тази нощ ще е едно от най-дългите пълни затъмнения

Едно от най-масовите астрономически събития на десетилетието ще бъде видимо от България довечера.

Над 7 милиарда души по света ще могат да наблюдават поне част от пълното лунно затъмнение. Пълната фаза ще продължи около 82 минути, което е една от по-дългите фази на затъмнение през последните години. В България Луната ще изгрее над източния хоризонт вече затъмнена, така че е добре да се насочите към място с открит изглед на изток, за да се насладите на цялото събитие. Това е впечатляващ небесен спектакъл, който може да се нарече „Кървава Луна".

Защо това явление е толкова специално?

По време на пълно лунно затъмнение Луната постепенно навлиза в сянката на Земята. Яркостта ѝ значително намалява, а цветът ѝ се променя към червеникав или тъмножълт – това е прословутата „Кървава Луна". Резултат от пречупването на слънчевата светлина през земната атмосфера. Тя действа като призма, която разсейва сините лъчи (явление, известно като разсейване на Рейли), но пропуска червените, които осветяват лунната повърхност. Колкото по-прашна или замърсена е атмосферата, толкова по-наситено червен ще бъде цветът на Луната.

Тъй като ярката Луна избледнява, нощното небе става по-тъмно, което позволява на повече звезди и съзвездия да се виждат с невъоръжено око. По време на предстоящото затъмнение в близост до нощното светило ще се намира планетата Сатурн, което ще направи наблюдението ѝ по-лесно.

За България затъмнението ще бъде изцяло видимо от територията на страната и ще имаме възможност да се наблюдава без специално оборудване. За разлика от слънчевото затъмнение лунното е напълно безопасно за очите. Полусянката ще се вижда след Начало на полусянката: 19:26 часа. Начало на пълната фаза („Кървавата Луна") започва в 21:30 часа, а краят е в 22:52 ч. Луната бавно ще излиза от сянката до 00:55 ч на 8 септември.

Докато науката обяснява феномена с физични закони, в културен и фолклорен план „Кървава Луна" има много по-емоционални значения. В миналото червеният цвят се е смятал за лошо предзнаменование, свързано с бедствия, войни или дори края на света. В някои религиозни текстове, като Библията, се споменава, че „Слънцето ще се превърне в тъмнина и Луната в кръв" като част от пророчества за последните дни.

В съвременната популярна култура терминът често се използва за обозначаване на зловещи или магически събития. От научна гледна точка, лунното затъмнение няма доказан физиологичен ефект върху човешкото тяло. Не променя и гравитационното привличане, но тъй като се случва по време на пълнолуние, то съвпада с периода на най-силни приливи и отливи.

В миналото липсата на научно обяснение за природните явления е давала тласък на суеверията и емоционалните реакции, което в някои моменти е оказвало пряко влияние върху исторически събития. Според хрониките такъв случай е падането на Константинопол. Смята се, че случилото се на 22 май 1453 г. пълно лунно затъмнение, съчетано с други предзнаменования като мъгла и буря, е подкопало бойния дух на византийските защитници, което е допринесло за падането на града няколко дни по-късно.

В друг случай явлението е използвано и като инструмент за власт. По време на четвъртото си пътешествие до Америка, Христофор Колумб и екипажът му заседнали на остров Ямайка. Местното население, уморено от присъствието им, в един момент отказало да им осигурява храна. Колумб, който разполагал с астрономически таблици, предрекъл, че Бог ще им изпрати предупреждение на 29 февруари 1504 г. Когато Луната станала кървавочервена, местните жители се уплашили и отново започнали да снабдяват испанците с провизии.

Такива истории добавят мистика около лунното шоу, което ще можем да следим и тази вечер. Заслужава си. Магията на „Кървавата Луна" е сравнително рядко явление. За да се насладите отново на подобно небесно представление в пълен блясък от България, ще трябва да изчакате до 25 май 2029 г.