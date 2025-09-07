Анализатори за речта на Радев за Съединението: Предизборно говорене

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Речта на президента в деня на Съединението звучи предизборно, но на него му отива да говори по този начин. За разлика от ПП-ДБ. Това заяви политологът Петър Чолаков в предаването Тази неделя" по Би Ти Ви.

Това е неговата реторика отдавна, но сега звучи предизборно. Опозицията няма нито силите, нито възможностите да говори така, визирам градската десница, добави журналистът Александър Симов.

Двамата коментираха думите на Радев, че няма да позволи на дерибеите да управляват България, изречени в съботното му слово в Пловдив на честванията на 140 години от Съединението.

Президентът като истинската алтернатива на Пеевски - така според Симов трябва да се тълкува поведението на държавния глава на базата на неговото говорене. И това според Чолаков не е изненада.

От началото на втория мандат на Радев говорим дали ще направи партия, не мога да гадая, каза Симов. Според него обаче до края на мандата му президентът няма да обяви политически проект.

Дали Илияна Йотова ще е кандидат за президент, е отделен въпрос, добави журналистът и бивш депутат от БСП.

Шансовете на Радев не са малки, но не трябва да се прехласваме, смята политологът Петър Чолаков.

Според Чолаков ще е тежка политическа грешка ПП-ДБ да имат общ кандидат за президент с ГЕРБ.

Симов прогнозира, че ДПС-Ново начало ще издигне свой кандидат за държавен глава, с който да търгува на втория тур.

Кандидатът на ДПС-Ново начало ще бъде човек, който е убеден евроатлантик и европеец, убеден е Петър Чолаков.

Едната възможност е Илияна Йотова, чу се, че и Наталия Киселова е добър вариант, коментира обсъжданите в БСП имена журналистът. Имало обаче и други имена.

Разочарованието в хората е огромно и то ще се отрази на президентските избори, смята Симов.