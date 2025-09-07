Психолог за биячите на шефа на МВР-Русе: Да посегнеш на полицай, е табу

"Проблемът е, че има много версии, но нека да кажа на зрителите, които са склонни да подходят с фейсбук правосъдие - това е безпрецедентен случай, а аз съм работил по времето на прехода, не си спомням на някого да му е минавало през ума да нападне шеф на полицията", коментира пред Нова тв криминалния психолог Росен Йорданов за побоя от непълнолетни над шефа на МВР Русе Николай Кожухаров.

"Сега имаме среда, която е много хранителна за това: "Ама той ми каза да намаля скоростта, как така" - те не разбират, че да посегнеш на полицай е табу", обясни психологът.

По думите му "всички фейсбук следователи трябва да знаят - няма такова нещо, ако някой ти каже, че е полицай, всичко трябва да спре".

Според Йорданов "ние буквално деинституционализираме мисленето си" и допълни: "Това започва още от детската градина, родителите първо обвиняват лелките, после учителите, после се почват едни дебати като се правят забележки, а всичко това е една хроника".

"Случката под колоните беше разнасяна две години, а това, че бяха удряни полицаи явно дава самочувствие", смята Йорданов. Според него "МВР отдавна загуби това самочувствие на всички, които работят в системата, защото се създаде среда, в която кариерно изпъкват послушни хора, а не такива с доказано самочувствие".

"Това не е отделен случай - това са всички институции в държавата", допълни още той.