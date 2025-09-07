Общински съветници за дерайлиралия трамвай: Има управленска немощ в София

"Никое от тези действия (процедурите) не може да предотврати намесата на пияни и дрогирани лица", коментира в Нова тв общинският съветник Ваня Григорова във връзка с инцидента, при който мъж бутна спирачка на трамвай в София, който се блъсна близо до Румънското посолство.

Преди ден стана ясно, че 22-годишният мъж, който е обвинен за дерайлирането на трамвая, остава под постоянен арест в София. Кръвната проба на Даниел Терзиев, взета след задържането му, е показала кокаин и марихуана. По показания на негов приятел, както и според експертиза, той е бил и пиян, когато е дръпнал ръчката на мотрисата.

"Инцидентите намаляват, но е факт, че последната седмица зачестиха - инструктаж е правен. Надявам се, че ще се направят необходимите действия, но нека не прехвърляме вината върху ватмана, няма как да спази всички процедури", коментира общинския съветник Антон Хекимян.

Според него "може би трябва да се пита защо Васил Терзиев остави без зам.-кмет транспортния ресор". Хекимян смята, че "София на Васил Терзиев е тази картина, която виждаме в лицето на дерайлиралия трамвай".

"Не може да се остави една машина от 40 тона и само с една ръчка да може да се бутне", посочи общинския съветник Бойко Димитров и допълни: "Имахме късмет, че имаше само материални щети, трябва да има добре обмислени процедури, за да може да се спазват".

Димитров отбеляза, че "и по време на предишното управление имаше един зам.-кмет, който съчетаваше финанси и транспорт, има си администрация, която си върши работата".

"Няма от 6 месеца зам.-кмет по транспорта, това не са измислици, това са факти, къде беше Терзиев, когато на "Спаси София" зам.-кметът напусна транспорта, а Терзиев каза, че ще се поеме ръчно", коментира още Хекимян.

Според Григорова "не са подобрени условия, има управленска немощ в София, но те не са от днес, а от години. Проблемът е, че на човека му се е наложило да спре, защото на последните спирки няма от къде да си купи нищо".