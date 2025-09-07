Победителят Мартин от "Игри на волята": В новия сезон ще има доста конфликти

Първият епизод от новия сезон на "Игри на волята" беше много интересен, визитките на участниците са много колоритни, разкри пред Нова тв победителят от сезон 6 - IT специалистът Мартин Кънев, ден преди официалния старт на сезон 7.

"Теодор и Гергана са доста пъстри участници, Теодор ми изглежда здрав и добре подготвен човек. Гергана е инфлуенсър, подадали са ми нейни клипове, ще е интересно да видим как ще се справи в социалната игра", коментира Мартин.

"Всяка година игрите се опитват да надградят по сложност, нашия сезон беше концепция от идеи от всичко от предните сезони, сега в 7-и видах нови компоненти от арената", обясни още той.

"Най-много ме впечатли, че хората са една идея по-утвърдени характери. Мисля, че ще има доста конфликти и смятам, че всеки ще си отстоява своето, всички са минали през нещо", отбеляза Мартин.

За визитките на новите участници той разкри: "Аз съдя по себе си, тъй като говорих за победа - имаше хора, които говориха за победа, имаше и такива, които по-скоро са там за удоволствието, за да са известни, което е нещо нормално - все пак е риалити".

"Сега работя онлайн - имам бизнес и се опитвам да се развивам, всичките ми неща да се онлайн. Може би "Игри на волята" ще ми остане много години в сърцето - има една огромна вселена от предаването, която завладява участниците", разказа още Мартин. Той допълни, че с една голяма част от наградата е финансирал бизнеси и инвестиции, а освен това "и малко дарих".

За следващия сезон на "Игри на волята" All Stars Мартин обясни: "Подготвях се, но малко преди битката ми се сецнах, това не беше много благоприятно, но се оправих".

"Мечтата ми е развитие в кариерен план, да се доразвия в онлайн средите".