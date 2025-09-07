Работник в кариера край Враца падна от висока скала, столични лекари се борят за живота му

Работник е пострадал тежко по време на работа вчера в кариера за добив на скално облицовъчни материали. Тя се намира край врачанското село Горна Кремена, а концесионер е благоевградска фирма.

При разследването се установило, че 55-годишен мъж от село Тишевица управлявал сонда и движещото се рамо го ударило в гърба и той паднал от 8-метрова скала. Пострадалият веднага е бил приет във врачанската болница, в много тежко състояние, а медиците там му оказали спешна помощ.

Заради състоянието си и опасност за живота му по-късно мъжът транспортиран до болнично заведение в София, където медиците се борят да го спасят . Той е в шок, с множество фрактури на тазобедрена става, ребрата и травма на ляв бъбрек.

За случая е уведомена веднага и Инспекцията по труда. В полицията пък е образувано досъдебно производство.