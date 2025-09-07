Иван Демерджиев: Недопустимо да бият директор на ОД на МВР, но недопустима е и реакцията след това

Проблем е, че има много версии за бития директор на ОДМВР на Русе. Този проблем се дължи до голяма степен на реакцията на ръководството на МВР, каза пред БНР бившият министър на МВР и на правосъдието Иван Демерджиев.

"Министърът много настояваше да има титулярен главен секретар. Е, имаше! И не видях разлика между неадекватното присъствие на министър и изпълняващия функцията на главен секретар в Хасково, в случая с убитото момиче. Подобна е ситуацията и в Русе. Да апелираш за доверие, когато ти самият внушаваш недоверие, няма как да се спечели доверие. То се печели се с ясни и открити послания към хората и към системата", обясни Демерджиев.

Според него е недопустимо да бият директор на ОД на МВР, "но недопустима е и реакцията след това":

"Главният секретар небавно трябва да знае за инцидента и истината, и да стигне до обществеността. А министърът и главният секретар стигнаха в Русе почти 24 часа, след като директорът беше в болница с опасност за живота."

Демерджиев отрече да е имало договорка между президента Румен Радев и правителството за назначаването на главен секретар на МВР.

"Нямаше договорка, кабинетът го предложи главния секретар и въпреки резервите по отношения на качествата му, поне нямаше данни да е замесен в нещо нерегламентирано.

Президентът издаде указ за него, но далеч не стои така въпросът за директор на ДАНС. Този човек беше причина за елиминирането на машинния вот. Той последователно показа, че безпрекословно, без изпълнява законите, изпълнява желанията на Пеевски и Борсов", коментира той.

И посочи, че цели отдели в ДАНС стоят непопълнени и стоят двама души, вместо 8, за да си сигурни да не се изнесе информация, какво се върши в ДАНС:

"А това, което се върши в ДАНС, не е лицеприятно. Защо без мотиви се смениха областни директори на ДАНС. Единственото впечатление, което това остава от вси тези действия, е че се прави опит, за съжаление успешен, да се овладее ДАНС и да се използва като инструмент по подобие на КПК."

Демерджиев коментира пробойните в сектор "Сигурност" и е категоричен, че трябва да се запази балансът в управлението структурите в сигурността.