Патриарх Даниил: Изповядването на греховете е средство за очистване на съвестта

Изповядването на греховете е средство за очистване на съвестта. Когато съвестта е чиста, можем да гледаме нашите близки, съседи и всеки срещнат с радост и открито чело, каза патриарх Даниил в Сапарева баня.

Днес българският патриарх и Софийски митрополит възглави Божествена света литургия в храм „Свети 40 мъченици" в града. В Богослужението се включиха епископ Йоан Браницки, протодякон Иван Петков, ставрофорен иконом Георги Паликарски – архиерейски наместник на Дупнишка духовна околия, и протойерей Димитър Филибев, председател на църковното настоятелство при храма.

В проповедта си пред миряните патриарх Даниил посочи, че българският народ, каквито и празници да е имал, винаги е поставял на първо място Богослужението, чрез което се изпросва Божията милост. Той поясни, че нашите предци, живеейки редовен християнски живот — изповядвайки се, причестявайки се, постейки и молейки се — са имали чистота във взаимоотношенията, която създава здрави връзки на братолюбие и любов между хората. По думите на патриарха, когато това го има, Бог подкрепя, защото Той казва: „Където са събрани двама или трима в Мое име, там съм Аз посред тях". Патриархът посочи, че предците ни са изпитвали тази духовна подкрепа и са знаели, че няма трудност, която заедно да не могат да преодолеят.

По думите на патриарх Даниил, от средата на миналия век младите поколения започват да се отчуждават от църковния живот. „Ние виждаме, че без вярата младото поколение трудно се възпитава в тези ценности. От ранна възраст лошите неща грабват вниманието, насочват душевните сили към други мисли и желания, друг начин на живот и се създава една разпокъсаност, едно разединение в обществото. И ако се питаме защо е така, това е, защото сме оставили нашата вяра, защото сме оставили нашия Бог. Вложили сме нашето упование в своите възможности, таланти, в своя егоизъм и гордост, в материалните придобивки, но всичко това е временно и не може да нахрани душата, не може да обедини хората", каза патриархът на миряните. По думите му, не можем да избягаме от своята природа, а Бог ни е създал да Го обичаме и да живеем с Него, което създава истинска радост в човека, пише БТА.

В словото си пред хората в храма патриарх Даниил отбеляза още, че Бог забавя изпълнението на молитвите, за да може вярата в човека да стане истинско упование, да се очисти от всякакво съмнение, нетърпение, ропот или негодувание спрямо Бога, които могат да възникнат в човешката душа. „Чак когато душата се приготви и в нея има упование, надежда и благодарност към Бога, устремена е към Бога, тогава Господ дарява това, което е обещал".