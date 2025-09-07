ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пожар е избухнал в местността Джанавара край Варна

Времето София 27° / 26°
Мотоциклетист пострада при катастрофа на пътя Белово - Костенец

Линейка Снимка: Снимка: Архив

Мотоциклетист е пострадал при катастрофа на пътя Белово - Костенец, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов. Той уточни, че инцидентът е станал между селата Момина клисура и Габровица. Мотоциклетистът е пътувал от  Костенец към Белово.

Лек автомобил „Хюндай" и мотоциклет „Сузуки" са се ударили, пострадал е мотоциклетистът, който е на 40 години и е от София. Той е транспортиран в болница. На място се извършва оглед от дежурна група на Районното управление на полицията в Септември.

Временно движението е ограничено само в едната пътна лента. На място има два екипа на полицията, които регулират движението и в двете посоки, уточни Стоянов.

Линейка

