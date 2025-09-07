100 украински деца на военни инвалиди и на загинали заминаха на почивка у нас

Сто украински деца на военни инвалиди и на загинали войници от Одеса и региона заминаха на едноседмична почивка в България за сметка на българската държава, това съобщи специално за БТА генералният консул на България в Одеса Светослав Иванов.

Стоте деца ще почиват в базите на Министерството на образованието и науката (МОН) в България. На заседание на правителството е взето решение да бъдат приети още 50 деца в базата на министерството на отбраната и около 50-60 деца в базата на министерството на труда и социалната политика, тоест над 200 деца на украински военни инвалиди и на загинали от Одеса и Одеска област ще почиват на българското черноморие, каза Светослав Иванов, цитиран от БТА.

Като генерален консул съм изключително горд, че през тази година България наистина осъществи една много сериозна подкрепа на децата в Украйна, тъй като те са най-уязвимата част от украинското общество, които са пострадали в следствие на продължаващата четвърта година война, сподели още дипломатът ни.

По негова информация идеята за тази акция се е родила в началото на юни месец, когато към него се е обърнала представителката на омбудсмана на Украйна в Одеска област Мария Попова.

"Нямах ясна представа как това да се осъществи веднага, дадох ѝ положителен отговор, че ще направим всичко необходимо България да може да приеме 100-150 деца на военни инвалиди и на загинали воини. Макар че през юни месец вече беше тръгнал сезона и беше много трудно в България да се реализира за самия сезон. Отговорих на Мария Попова, че това може да стане в края на сезона, през месец септември", разказа още Светослав Иванов.

"За мой голям късмет през юни в Одеса се проведе срещата на върха на представители на десет държави от Югоизточна Европа. Българската делегация беше водена от министър-председателя Росен Желязков. В разговор с него споделих тази идея, той я прие много радушно, имахме вече изграден план", подчерта Иванов.

Както съобщи още генералният ни консул през тази година България приема общо 450 деца от Одеса и Одеска област за сметка на българския бюджет.

"Това са около 210 деца на военни инвалиди и на загинали войници. И още 240 деца от български произход чрез МОН на България участваха в различни програми и образователни маршрути", каза той.

По информация на представителката на омбудсмана на Украйна в Одеска област Мария Попова, тяхната канцелария извършва дейност по девет насоки в защитата на правата на човека и една от главните е защитата на военните и техните деца.

"В рамките на тази дейност се роди една идея на канцеларията на омбудсмана да се обърнем към генералния консул на България в град Одеса да съдейства за осъществяването ѝ. Поднасяме благодарност на генералния консул в лицето на цяла България за това, че тази инициатива стана възможна да се реализира. И ето, 100 деца от Одеса и Одеска област тръгват на едноседмична почивка в България. Това е една възможност поне малко да си отпочинат от тревогите и атаките и да усетят подкрепата и на Украйна, и на нашия международен партньор България, която ни подкрепя по време на военната инвазия", сподели Мария Попова.

Тя също така изказа специална благодарност на кметството на град Одеса, което много сериозно взаимодейства с канцеларията на омбудсмана по въпроса на защитата на правата на човека.

"Когато се обърнахме към кметството, че има такава категория деца и може ли да подпомогнат и да осигурят транспорта, получихме пълна подкрепа. Одеското кметство пое осигуряването на два автобуса до България и обратно", каза Мария Попова.