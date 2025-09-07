Желязков: Активната роля на България в НАТО е гаранция за националната ни сигурност

Активната роля на България в НАТО и в колективната отбрана е гаранция за националната ни сигурност и за повишаване на отбранителните ни способности, заяви министър-председателят Росен Желязков по време на срещата си със заместник генералния секретар на НАТО Радмила Шекеринска. В хода на разговора им в Министерския съвет премиерът посочи, че страната ни се придържа към всички решения от Срещата на върха в Хага, където участие взе лично Желязков, а именно - засилване на възпирането и отбраната на Източния фланг, особено в Черно море, увеличаване на инвестициите в отбрана, продължаване на колективната ни подкрепа за Украйна и укрепване на нашите партньорства.

„България неизменно е сред съюзниците в Алианса, които с последователните си действия отстояват и укрепват неговото единство", заяви заместник генералният секретар на НАТО. „Страната ви разполага с изключителен потенциал за развитие на отбранителната индустрия, а най-новите инициативи, свързани с механизма SAFE, както и наскоро обявеният от вас договор с „Rheinmetall", са показателен пример в тази посока", подчерта тя.

Министър-председателят Росен Желязков изтъкна, че България вече е достигнала над 2% от БВП разходи за отбрана и е налице политически консенсус за постепенното увеличаване до 5% от БВП в определения срок – 2035 година. В момента изпълняваме и редица проекти за модернизация, фокусирани върху закупуването на съвременни оръжейни системи за трите вида въоръжени сили: нови бронирани бойни машини „Striker", два многофункционални модулни патрулни кораба за ВМС. Започна доставката на изтребителите F-16. Работи се също по придобиването на съвременни артилерийски и високомобилни ракетни системи, 3D радари, системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, системи за брегова отбрана и др.

Премиерът Росен Желязков акцентира върху усилията на България за укрепване на възпиращата и отбранителна позиция на НАТО на Източния фланг и в Черноморския регион. Като добър пример за успешно сътрудничество със съюзниците Желязков посочи многонационалната бойна група на наша територия с Италия като водеща нация и принос от няколко съюзнически държави, включително Република Северна Македония. Наред с това Специалната група за противоминно противодействие в Черно море има сериозен принос за осигуряването на сигурността и свободата на корабоплаване. По отношение на регионалната сигурност, включително военната мобилност на НАТО и ЕС, премиерът Желязков изтъкна значението на Паневропейския коридор VIII, свързващ Адриатическо море от Италия през Албания, Република Северна Македония, до България на Черно море. Този проект е жизненоважен и за икономическия растеж на по-широкия регион, включително Западните Балкани, заяви министър-председателят и изрази очакване съюзниците да изпълнят своята част без забавяне.

Бъдещите гаранции за сигурност за Украйна също бяха обсъдени в хода на днешната среща, като премиерът Росен Желязков беше категоричен, че те трябва да включват устойчива подкрепа както от европейски, така и от трансатлантически партньори. България е готова да даде своя принос в предоставянето на такива гаранции като част от усилията на Коалицията на желаещите: в морската област например - със съвместни операции против мини в рамките на Групата за противоминно противодействие в Черно море, а във въздушната област - можем да осигурим въздушно пространство и подкрепа от приемащата страна за коалиционните сили. Желязков даде също така висока оценка на водещата роля на НАТО в инициативата PURL, която позволява предоставяне на американско военно оборудване за Украйна.

На срещата си с Шекеринска премиерът Желязков изрази безпокойство по отношение на продължаващата нестабилна ситуация със сигурността в Западните Балкани, белязана от политическа поляризация, междуетническо напрежение и институционален дефицит - всичко това допълнително се изостря от злонамерено влияние и хибридни дейности от външни фактори. Министър-председателят беше категоричен, че е от ключово значение да бъде засилена стратегическата комуникация както чрез НАТО, така и двустранно. Желязков изтъкна, че България е сериозно ангажирана с мира в региона и ще продължи своя принос към КФОР и ЕУФОР-Алтеа, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Посещението на заместник генералния секретар на НАТО Радмила Шекеринска е в рамките на провеждането в периода 7-12 септември в България на 20-то учение на Алианса за управление на извънредни ситуации, съобщи пресцентърът на МС. Учението се организира и провежда съвместно между Евроатлантическия координационен център на НАТО за реагиране при бедствия и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерство на вътрешните работи.