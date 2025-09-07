От празника кметът на Пловдив се хвърли да разчиства опожарен апартамент (Снимки)

Човечен е. Може някои да го критикуват като кмет, но не могат да отрекат добрината и отзивчивостта му, коментираха тракийци

Буквално от празника на Съединението кметът на Пловдив Костадин Димитров съблече костюма, надяна работно облекло, сложи маска на лицето и отиде да помага в разчистването на отломките от опожарения апартамент в район "Тракия". Жилището на Даниел Карапандов изгоря миналата събота, а дни по–късно Димитров призова за доброволци и увери, че той ще помогне с труд и с лични средства. Кметът до късно снощи посрещаше гости на приема за празника на Пловдив. Днес, в почивния ден, вместо да изведе семейството си на разходка извън града, той предпочете да помага на пострадали.

"Вчера говорих за духа на Съединението. Днес го изживях наяве. Събрахме се да почистим изгорелия апартамент на Даниел Карапандов в "Тракия" и имаше толкова много енергия! Благодаря, от сърце благодаря на всичките, толкова много хора, които се включиха с труд, с дарени финансови средства, с човещина", каза градоначалникът.

И назова фирмата, която е доставила материиалите, както и пицария, осигурила храна за бригадата. Не подмина и Иван Цветанов и неговите хора, които ще дарят майсторлъка си. "Вече имаме осигурени и осветителни тела и дарителите не искат да ги споменавам. Толкова много смисъл откривам в такива инициативи. Има светлина", обнадежден и Димитров.

Жилището се намира в блок 258 в "Тракия". Пожарът в него избухна миналата събота по обяд. На място бяха изпратени три екипа огнеборци и автомеханична стълба. Пожарникарите угасиха пламъците, като не допуснаха да се стигне до жертви или ранени. Апартаментът обаче изгоря изцяло.

Дни след това Димитров даде дума, че ще помогне и ще предложи на депутатите от ГЕРБ да дарят пари, а на общинския съвет - да отпусне финансова подкрепа за пострадалите.

"Вярвам, че помощта в такива моменти крепи не само онези, които имат нужда от нея, а и онези, които протягат ръка. Нека помогнем", призовава тогава Костадин Димитров.

"Човечен е. Може някои да го критикуват като кмет, но не могат да отрекат добрината и отзивчивостта му. На никого не е отказал помощ, който го е помолил. За разлика от някои надменни и високомерни бивши управленци, които не спират да плетат политически интриги и да му пречат, той си върши работата и се среща с хората ", коментираха тракийци.

"Браво, г–н Димитров! Съжалявам, че не си останахте в "Тракия", вероятно и моят проблем щеше да бъде решен, но сега няма шанс. Със съседите си говорим колко много липсвате. На вашия наследник (Георги Гатев – б.р.) дори лицето не сме му видели, докато вие постоянно се срещахте с нас. Ей така, по човешки, разговаряхме за проблемите. Но вече не е така. Пожелавам ви здраве, че то е най–ценното в днешно време", пише под поста на Димитров Катя Иванова.

Десетки допълват, че много липсва на район "Тракия". "Едва ли имаше човек, който да не ви познава", допълва Стоила Чакърова.