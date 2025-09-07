Пет поколения събра баба Ани и празнува с тях 100-ния си юбилей в Пловдив (Снимки)

Празнично облечена, с гердан и хубава рокля, Ана Спасова отбеляза 100-ия си рожден ден в своя дом в пловдивския район "Южен". За празника й се събраха пет поколения – деца, внуци, правнуци и праправнуци.

Уважиха я кметът на района Атанас Кунчев, както нейният съсед общинският съветник Тервел Борисов.

Баба Ани е в добра кондиция, единствено се придвижва с количка. Родена е на 7 септември 1925 година в Стрелча. През 1949 година се мести в Пловдив, където живее и до днес. През годините е работила в училище, в Революционния музей, както навремето се е наричал Регионалният исторически музей, а също и в професионалната гимназия „Ана Май". Топлите месеци тя и съпругът й са прекарвали на вилата си над Хисаря в компанията на многобройните си внуци и правнуци.

Баба Ана има син и дъщеря, две внучки и двама внуци, трима правнуци и правнучка, както и две праправнучки – на 4 и на 6 години.

Столетницата е в добро здраве и се радва на многобройното си семейство, като разкрива, че именно това е една от тайните на дълголетието й.

„Бъдете здрави, обичайте се, грижете се един за друг, живейте си живота, яжте, пийте, децата да се учат, а старите да помагат на младите", заръча тя на кмета Атанас Кунчев.

Самият той не скри вълнението си, тъй като тя е първият столетник, който той има честта да поздрави. Пожела й да е жива и здрава, все така жизнена и да се радва на сплотеното си семейство.