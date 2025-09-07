Добрич отбелязва 85 години от подписването на Крайовската спогодба и 109 години от Добричката епопея

„7 септември - 85 години от подписването на Крайовския договор (7 септември 1940 г.) и 109 години от Добричката епопея (5-7- септември 1916 г.), е сакрална за добричлии и българите дата. Не само на тази дата, а всеки ден трябва да помним, че воюващите едни срещу други войници са погребани заедно", каза кметът на Добрич Йордан Йорданов на тържественото поднасяне на цветя на паметника на ген. Иван Колев и загиналите за освобождението на Добруджа през 1916 г. „Колкото и войни да водим, трябва винаги да имаме отворени врати. Разделението е пагубно за целия български народ", добави Йорданов.

„По случай 100-годишнината от Добричката епопея – 5-7 септември 1916 г., открихме в Добрич паметник на ген. Иван Колев, предводителят на българската конница, наричан Освободителя на Добруджа от румънска окупация. Добрич и Тутракан бяха удостоени с отличието „Град на българската бойна слава" с единодушно гласувано решение на Народното събрание. Догодина – за 110-годишнината от Добричката епопея, планираме мащабно честване", каза още кметът на Добрич..

„Радвам се, датата 7 септември се „вдигна" на национално ниво. Такива дати обединяват и ни карат да се чувстваме един народ и една нация", подчерта той.

Ген.-лейтенант Явор Матеев, военен представител на началника на отбраната във военния комитет на НАТО и във военния комитет на ЕС, и полк. Невяна Митева – началник на отдел „Социални инвестиции и военно историческо наследство" в Министерството на отбраната, потвърдиха ангажимента си за организирането на честването догодина. „Загиналите, които почитаме днес, не са знаели, че ще ги наричаме герои, но са знаели съвсем ясно, че се бият за своето семейство, за своя командир и за Отечеството Добричката епопея е знамичо военно събитие през 1916 г. Неслучайно тогавашните държавници на България сда подписали 24 години по-късно на същата дата Крайовския договор, който връща Южна Добруджа в пределите на България", каза ген. Матеев, който има родственици, загинали в Добричката епопея..

„Ние съществуваме като народ, благодарение на няколко простички неща - воинските традиции, православната вяра, българската писменост и книжовност. Това трябва да тачим и да го предаваме на поколенията", добави той.

Преди това на Военното гробище –музей, в Добрич и на Мeмориала на загиналите от Шеста пехотна Бдинска дивизия в Добричката епопея край село Козлодуйци беше отслужена панихида, бяха положени венци и цветя.

На честванията присъстваха народните представители от област Добрич Деница Сачева, Мая Димитрова, Константина Петрова.