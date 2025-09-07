ИБ на БСП взело нарочно решение да се ходи на парада в Пекин, Зафиров дълго говорил със Си Дзи Пин

Когато големите се пренареждат, не е наша работа да заиграваме на дребно с това, обяви Дора Янкова, член на делегацията на БСП в Китай

Поканата я получи партията - БСП, а пък там президентът е и партиен ръководител. Ние сме втората страна, признала Китай, междудържавните ни отношения са дългосрочни, а самата покана разчитам като уважение към България и към социалистическата идея в България. Поканата беше навременна и Изпълнителното бюро на БСП взе решение, че делегация ще отиде. В качеството си на председател на обединението на жените социалистки съм благодарна на лидера на БСП, че ме покани да съм част от нея.

Това разказа зам.-министърката на регионалното развитите и член на ръководството на БСП Дора Янкова за посещението на червената делегация начело с вицепремиера и председател на социалистите Атанас Зафиров в Китай. На парада в Пекин, който показа за първи път най-новата и мощна военна техника на китайците, един до друг застанаха Си Дзин Пин, Владимир Путин и севернокорейският лидер Ким Чен Ун. А участието на български вицепремиер предизвика големи политически брожения е нас, като от ПП-ДБ дори поискаха оставката му.

Атанас Зафиров е бил в отпуска и пътувал в качеството си единствено на лидер на БСП, поясниха премиерът Росен Желязков и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. А Зам.-шефът на червените Иван Таков дори обяви, че Желязков не му е началник по тази линия и не може да му каже къде с кого да се вижда. Борисов обаче призна, че не е пратил хора от ГЕРБ въпреки поучената от Китай покана именно заради присъствието там на определени световни лидери, което не се вписва в геополитическата ни ориентация. Самият Зафиров пред държавното радио заяви, че няма намерение да подава оставка и че няма повод за това.

Гостите бяхме с различни послания, първо с уважение към китайския народ и респект към тяхното развитие. Както и последователност в развитието на междудържавните отношения и това между нашата и китайската комунистическа партия. Имаше и хора с послание, че само с мир и обединение можем да сме заедно, разказа Дора Янкова в предаването "120 минути" по Би Ти Ви.

Беше респектиращо, с много настроение, видяхме китайското икономическо и военно чудо. И най-вече един народ, който знае какво иска, коментира зам.-министърката.

След като сме поискали отпуска, би трябвало да се знае, че отиваме някъде, каза още тя по повод думите на премиера Желязков, че не е знаел къде отиват.

Ние сме свидетели и участници в голяма геополитическа трансформация, посочи още Янкова на въпрос не я ли смущава все пак делегацията им да е редом до Путин, Лукашенко, водача на хунтата в Мианмар. САЩ продължават да лидират, до тях на второ място се нарежда Китай, Индия, Европейският съюз, степенува ги тя. Напомни, че точно БСП като управляващата тогава подаде документите на България за членство в НАТО, а сега плащала голяма политическа цена пред избирателите си за присъединяването към еврото.

Многополюсният свят се позиционира по различен начин, и като военни съюзи, всеки по различен начин тежи. Бяхме поканени от президента на Китай и това, че и други са приели поканата му - той е домакин и не ние определяме правилата, каза Янкова.

Подчерта, че Зафиров по време на приема имал "един дълъг разговор" със Си Дзи Пин. Тогава имал възможност да седи на масата с Путин и останалите поканени лидери, но "мисля, че той не е търсил и не е отишъл там да търси контакти с личностите, за които говорите". На нашата маса седеше представителят на Япония и беше доста интересно, разказа Янкова.

Трябва да кажем категорично: "Да, присъединяваме се към всякаква коалиция, която е за мир", обяви зам.-министърката от БСП. За търсенето на мястото на България навсякъде, където има развитие и така, както си сътрудничим със САЩ и работим с ЕС, искаме да работим и с Китай и тези сили, които съзидават, допълни тя.

Уважихме парада, присъединихме се към антифашистките чувства, имаме стратегическо партньорство с Китай, каквото има и ЕС и държави като Германия - не мисля, че тук трябва да се търси интрига, настоя тя и така отговори на въпросите имали ли са разговори и контакти и с руската делегация, например. С домакините говори за наука, технологии, образование, туризъм.

Голяма компания преговаря с нашия курортен комплекс "Албена" за изградят заедно атракционни паркове, даде пример тя. Нашият бизнес прави мостове, нашата партия - също, заключи лидерката на жените социалистки.

Когато големите се пренареждат, не е наша работа да заиграваме на дребно с това. Партията ни е лидерска, а колективна, и ако получим покана и от Москва, ще обсъдим и решим заедно, обобщи тя.