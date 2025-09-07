Ивайло Мирчев за побоя над полицейския шеф: Наоколо има много камери, а няма записи

"Случаят с побоя над шефа на ОД на МВР-Русе поставя няколко допълнителни въпроса – направена ли е кръвна проба на полицая, на съседа му, има ли наличие на алкохол, кой е бил агресора в ситуацията. Наоколо има много камери, а няма записи. Нека видим какво се е случило. На мен ми е трудно да повярвам, че двуметров мъж, трениран полицай, може да бъде насилен от 50-килограмов осмокласник". Това каза съпредседателят на „Да, България" Ивайло Мирчев в „На фокус" по Нова тв.

"Нашата работа като опозиция е да внесем аргументиран вот на недоверие, така, както се прави. А не като пиар вотовете, които „Възраждане" прави, за да циментира управлението. Ние трябва да покажем на обществото какво представлява това управление и каква е опасността, ако то продължи да съществува", заяви Мирчев. И допълни, че вотът на недоверие може да бъде подкрепен от всеки. Дори бил сигурен, че "ако Борисов прочете нашите мотиви, той ще се възмути и ще гласува вота на недоверие на правителството".

Съпредседателят на ДБ отново подчерта, че Атанас Зафиров е вицепремиер на България е не би трябвало да присъства на събитие заедно с лидерите на Русия и Северна Корея.

Мирчев определи протестите на ПП-ДБ като радикални. И допълни, че търпението на хората е приключило.

България трябва да има проевропейски президент, който да се бори със завладяната държава. И поради тази причина не може да има обща кандидатура с ГЕРБ на този етап, обясни той защо отхвърлят поканата на Борисов за единен десноцентристки кандидат.