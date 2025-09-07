Жертва на "Наглите": Бизнесът ми фалира, никой от държавата не ми помогна

„Бях отвлечен, пребит, сниман и изнудван. Синът ми плати 517 хиляди евро за откупа. След това живях с охрана 6 месеца. Бизнесът ми фалира две години по-късно. Никой от държавата не дойде да ми предложи помощ, съдействие, нито да ме пита дали имам нужда от обезщетение", сподели бизнесменът Киро Киров, една от жертвите на групата ня "Наглите". Той проговори пред NOVA след дългогодишно мълчание, а в момента живее извън България.

Престъпната група „Наглите" отговаря за мащабна серия от отвличания в България, извършена между 2007 и 2009 година. Според официалната информация те са искали откуп в размер на 3 милиона и 81 хиляди евро. Никоя от жертвите им не е получила обезщетение, въпреки причинените психологически и материални щети.

По думите му изчезването на тримата може да е свързано с разпределение на пари, останали от времето на активността на групата.

„Много години минаха, но допускам, че има напрежение около тези 3 милиона евро. Знам, че има и спекулации, че някои от жертвите им търсят отмъщение. Може и да е така, но подобна организация е изключително трудна", смята той.

Киров разказа и за личната си среща с част от похитителите: „Единият мъж носеше маска, но видях очите му – изпъкнали, като на болен от базедова болест. По-късно в самолет към София срещнах човек със същите очи. Не беше сред осъдените."

Той смята, че осъдените са били само част от структурата, а реалните поръчители и организатори са останали в сянка.

„Говореше се за хора с прякори като Трактора и Хамстера. Сещам се кой може да е Трактора – знаеше малко за мен, но очевидно достатъчно."

„За мен 'Наглите' вече са затворена страница. Не живея с омраза, преодолях страха. Но не забравям. И не прощавам", казва Киров.