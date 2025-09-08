Професия планински водач - как безплатно да станете първокласен гид, който знае трасетата, но показва и красотите в природата

Заниманията са и в реална среда – в смолянската дирекция на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи ги учат на работа с карти и оказване на първа помощ

Сертификатът им помага да си намерят работа в туроператорски фирми, хотели или да развиват самостоятелен бизнес който знае трасетата, но показва и красотите в природата

Планината се превърна в новия тренд за младите, които искат да избягат за кратко от града или да се насладят на красивата ни природа.

Българите отделят все повече пари за вътрешен туризъм – през миналата година разходите достигнаха 4 млрд. лева.

Това лека-полека съживява села и региони и отваря ниши за нови бизнеси. Освен това е прекрасна възможност хората да добият нови знания и умения.

Едно от тях е да станат планински водачи - при това напълно безплатно. Това е възможно с курсовете на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ), а конкретното обучение се провежда в регионалната дирекция в Смолян.

Целта ни е конкретна - хората, които минават през нашите обучения, да могат реално да започнат или да сменят работата си. Стремим се да сме адекватни на търсенето в конкретните населени места, за това следим и какво се търси от работодателите и съобразяваме програмите си. Няма смисъл да учим неща, които не се използват. Работим с доказани практици, за да сме сигурни, че обучението отговаря на реалната работна среда, а не просто на учебници, обясни пред “24 часа” Георги Ванев, директор на ЦРЧРРИ.

ГЕОРГИ ВАНЕВ

Много хора смятат, че когато знаят една пътека, вече са водачи, но

тази професия е много повече от това да водиш хора от едно

място до друго Изискванията са големи, отговорностите – също. Това казва планинският водач Катерина Милкотева, която води практическата подготовка на бъдещите водачи в дирекцията в Смолян. Групата е от 8 души, а успоредно с обучението в реална среда в планината те преминават и теоретична подготовка.

Според Катерина Милкотева изискванията в тази професия са големи, отговорностите - също.

Усвояват знания и умения за организация и водене на туристи при разнообразни терени и метеорологични условия, осигурявайки тяхната сигурност. “Сертификатът за планински водач ще ми помогне в дейността ми”, убеден е един от курсистите – Григор Павлов от Смолян. Според него физическата издръжливост, познанията в различни сфери, способността водачът да действа адекватно при кризи и загрижеността за туристите са решаващи.

Григор, както и останалите в курса, са оборудвани с карти, компаси, добра екипировка и всичко необходимо за дейността им след завършване на обучението.

Кирил Стайков е от Пещера и не смята, че теренните му обучения в околностите на Смолян ще му попречат, когато трябва да прилага наученото в родния си край.

“Топографската ориентация е най-малкият проблем.

Тук се учим чрез комбиниране на карти, компаси и мобилни приложения

Тази професия изисква не само да заведеш туриста от едно място на друго, но и той да получи познания. Затова са нужни знания по география и история, геология, ботаника, зоология и т.н. При необходимост трябва да можем да оказваме първа медицинска помощ. Нужни са умения за устройване на бивак”, добавя той.

В курса има обучаващи се от Кърджали, Велико Търново и Ямбол. Те са настанени в базата на центъра. Тъй като курсът е продължителен,

веднъж месечно им се покриват разходите до мястото, където живеят

Наред с това престоят им при нас е изцяло покрит, тъй като обучението се провежда по Националния план за действие по заетостта, разказва Милена Чавдарова “Мениджър – обучения” в Регионална дирекция – Смолян, към ЦРЧРРИ. Според нея участниците са изключително мотивирани и активни в занятията. За да придобият трета степен на професионална квалификация по професията планински водач, те трябва да преминат

обучение от 960 часа в рамките на 122 дни

Курсът завършва с полагане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация по теория и практика, която се удостоверява със свидетелство.

МИЛЕНА ЧАВДАРОВА

Успешно завършилите могат да се реализират в туроператорски фирми, хотели и хотелски комплекси, както и да развиват самостоятелен бизнес. Квалификацията им дава право да водят групи в по-ниски планини, без технически елементи. След стажуване и явяване на изпит пред Министерството на туризма може да се придобие по-висока степен и името да се впише в Националния регистър на планинските водачи. Това дава право да се водят туристи в по-високи и технически по-сложни планини, включително технични участъци и алпийски терен. “Планинският водач води хора на места, където няма достъп с автомобил, често няма обхват на мобилни устройства, теренът е труден, а условията – понякога тежки. Планинският водач трябва да може сам да взема правилни решения, защото грешките могат да доведат до инциденти”, казват преподавателите в Смолян. Задачите му не са малко: трябва да осигури оптимално физическо натоварване, да преведе групата безопасно по избрания маршрут, да им помогне да се справят с непознатата за тях среда, да задоволи любопитството на туриста към новото и непознатото и да осигури емоционално преживяване. Много важно е да съумее да покаже красотите на планината, да интерпретира и обясни това, което се чува, вижда и усеща.

Курсистите трябва да преминат обучение в рамките на 960 часа, за да получат свидетелство за професията планински водач.

Смолянската дирекция е единственият център

на ЦРЧРРИ, който подготвя кадри с професията планински водач. До момента с документ са завършили общо 69 души. Иначе в дирекцията се обучават и кадри за хранителни технологии, озеленяване, хотелиерство, камериерство, готварство, сервитьорство, барманство, фризьорство и козметика. Най-много са кадрите в областта на туризма. В центъра има учебни компютърни и стандартни зали, столова, учебна кухня, учебен ресторант, както и салони по фризьорство и козметика. Базата разполага и с модерно общежитие.

Тази професия е сред новите у нас – съществува от около 20 години. Първият държавен изпит за професията се провежда през 2004 г., в резултат на който се появяват първите дипломирани планински водачи.

Първи за водач в планината говори Алеко Константинов. В прочутата „Покана", публикувана във в. „Знаме" през 1895 г., преди да се учреди организираното туристическо движение у нас, Щастливеца пише: „Един практически съвет за тия, които не са още посещавали Черни връх и желаят да се явят в неделя при откриване на заседанието: Който за пръв път се качи на Витоша, трябва непременно да има водач. Водачи винаги се намират по празнични дни във всичките села в полите на Витоша. Плаща им се от 2–3 лева."

В Европа професията се заражда в началото на XIX век, когато изкачването на Алпите е признато за спорт. Смята се, че лицензираните планински водачи в света са около 7000.