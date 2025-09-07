Радев не пропусна и Съединението, за да разпали войната срещу правителството (Обзор)

Президентът Румен Радев не вдигна юмрук от Пловдив, но за пореден път използва честванията за Съединението, за да отправи политически атаки.

Политическата му реч бе не само пред празнуващите пловдивчани, но и пред премиера Росен Желязков и министри от кабинета. Премиерът запази добрия тон и не се включи в поредната генералска атака.

140 г. след Съединението българите отново се жалват от деребеите, а Великите сили отново спорят за сфери на влияние. Има политически брокери, готови да похарчат нашето бъдеще, за да си купят чужда благословия. Да харижат суверенитета, хазната и дори нашата идентичност – всичко, за което са се борили Левски, Бенковски, Захари Стоянов и съединистите. Виждам, че наистина реагирате,

искам да попитам вас, хората на площада, ще оставим ли България на деребеите,

обърна се той към присъстващите. Част от тях отговориха: “Неее”. И така за пореден път се опита да разедини обществото ни.

Тук пред този паметник е мястото, където единственият отговор е “не”. Няма да оставим по никакъв начин да се търгуват съдбите ни, продължи президентът.

И добави, че “заедно ще я строим България в заветите на нашите дейци - свободна, демократична, просперираща. Вярвам, че ще надмогнем деленията”, допълни той.

Радев допълни, че скъпо сме плащали в миналото за унизителното разбиране, че нищо не зависело от нас, че съдбата ни се решавала другаде.

Ще излезем от комфорта на малодушието. Съединението е нашето вдъхновение. Единни сме успявали и само единни ще пребъдем, завърши той словото си. Президентът изнася словото си за 140 г. от Съединението пред хората, събрали се в Пловдив, а зад него са премиерът, министри и други официални гости. Снимка: Министерски Съвет

Жалко е, че президентът си позволява в такъв момент да говори политически. Това отговорно поведение на държавник ли е - да се храни от всеки един инцидент?

Не искаме да се води такава институционална война,

а тя и не бива да се води. Президентът трябва да се съобразява с политическата легитимност, която е дадена от българските избиратели. Няма никакво право да се меси в политическия живот, отвърна вътрешният министър Даниел Митов пред Нова телевизия.

Радев често използва словата си по празниците за политически речи. Направи го и на Съединението преди 5 години. Тогава обаче в страната продължаваха големите протести от лятото, а сега те са далеч по-малобройни.

Оттогава политически наблюдатели очакват раздвижване от “Дондуков 2” за президентски проект, който така и не се случи. А и моментът не е подходящ, защото протестите са малки и не носят нужната политическа енергия за смяна на правителството. От друга страна, остава една година до края на мандата му и това е добър момент да започне загрявка за свой човек на “Дондуков 2”. Президентът обаче пак даде ясен знак, че гледа на правителството като на политически съперник и е готов да продължи войната.