Скелети на мъже, жени и бебе откриха археолози в средновековен некропол под крепостта „Ряховец“

Археолози откриха няколко скелета в средновековен некропол до църква в подножието на крепостта „Ряховец" край Горна Оряховица. Те са на хора от мъжки и женски пол, а единият е на бебе, като предстои да бъдат изследвани, каза за БТА главният уредник в Исторически музей – Горна Оряховица Мая Иванова, която работи на обекта заедно с научния ръководител Илиян Петракиев.

До главата на жената са открити два кръста от различен материал, което показва, че вероятно е била силно вярваща. Нейният скелет е и в по-нетрадиционна поза, но все още не е ясно дали е положена така или това се е случило при разместване впоследствие. Сред интересните находки от обекта е и револвер от 19. век.

При проучванията тази година археолозите са се концентрирали в два основни сектора – главната порта на крепостта „Ряховец" и северното подградие, в което са съсредоточени основните им сили. Във втория сектор от 2023 г. те се опитват да разкрият и установят хронологията на изграждане на една храмова постройка. Това е църква, която вероятно е функционирала през 13. век, обясни Иванова.

До момента са разкрити църквата, към която на по-късен етап е прилепен притвор. Сега се работи по некропол, развиващ се около храма. До края на разкопките трябва да се изясни най-вече хронологията на изграждане на църквата. Има работа както по нейната вътрешност, така и по некропола. Желанието на археолозите е да проучат откритите досега гробове, за да получат малко повече яснота за тях.

Тази година за археологическите проучвания на средновековната крепост „Ряховец" край Горна Оряховица са предвидени около 25 работни дни, каза Иванова. Те са започнали на 18 август и вероятно ще приключат към края на септември. Финансовите средства, с които се работи, са спечелени по проект, който трябваше да бъде реализиран през 2024 г., но предвид забавянето на финансирането се е наложило парите да бъдат прехвърлени и изразходени сега.

За сезон 2025 г. все още няма яснота дали ще бъдат отпуснати средства от Министерство на културата, посочи Иванова. Имаме финансиране и от Община Горна Оряховица в размер на 40 000 лева, с които ще работим през октомври по обекта, намиращ се източно от средновековната крепост „Ряховец" и който също е свързан с нея. Става въпрос за средновековно селище и некропол в източното подградие на крепостта. През октомври проучванията на обекта в източното подградие ще продължат със заложената още през 2021 г. работа по жилищата, ямите и гробовете там.

Тази година ще продължи и провеждането на археологическата школа за ученици, каза също Мая Иванова. Предвижда се тя да започне още от 9 септември. Първата група, която трябва да дойде на обекта, ще е от Средно училище „Емилиян Станев" във Велико Търново. След това може би на другия обект ще продължи работата с двете горнооряховски гимназии, с които си партнираме – Средно училище „Георги Измирлиев" и Средно училище „Вичо Грънчаров". Вероятно ще се включи и Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров" от Велико Търново, с която също работим от няколко години.

Археологическата школа за ученици постави началото си през 2016 г. и вече десет години се реализира успешно, припомни археологът и главен уредник в Исторически музей – Горна Оряховица. Само миналата година това не се случи, защото заради малкото финансиране работата по крепостта продължи едва 12 дни, допълни Иванова.

В края на октомври Исторически музей – Горна Оряховица подготвя голяма изложба, в която ще бъдат показани резултатите и най-интересните находки, открити през последните десет години, откакто са възстановени проучванията на крепостта „Ряховец". Там ще бъдат събрани и всички участници в археологическата школа и екипите. Мая Иванова припомни, че тя и Илиян Петракиев са започнали работа по крепостта през 2015 г. след 25-годишно прекъсване. Първите разкопки там са били през периода 1985-1991 г.