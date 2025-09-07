ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дебютант за България: Трябва да сме по-агресивни, ...

Фиш за 11 лева донесе 3 милиона от тотото в Сливен

Джакпот Снимка: Pixabay

България има своя 147-и милионер от Българския спортен тотализатор. 

Някой в Сливен е спечелил джакпота в играта „6 от 49", като сумата е 2 888 494 лева. Само три седмици по-рано милионер даде и Бургас.

Печелившият участник от днешния тираж е играл със седем числа, попълнени в първа област на фиша, като комбинацията, донесла късмет, е: 9, 12, 23, 29, 34, 42, 44. Стойността на залога е 11,20 лева.

Късметлията е спечелил и шест петици, които му носят допълнителни 17 201,40 лева. Така общата печалба възлиза на 2 905 696,10 лева.

Сливен не за първи път се оказва сред най-щастливите точки на тото картата на България – през 2022 година именно оттам бе спечелена една от най-големите печалби – 11 715 401 лева.

Джакпот Снимка: Pixabay

