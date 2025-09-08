Адв. Людмил Рангелов: Националното следствие да разследва побоя над полицейския шеф в Русе

На местно ниво зависимостите са големи, смята юристът

Според Тихомир Безлов обществото ни е много разделено

"Не мога да се ориентирам какво се е случило в Русе. Не е вярно, че обстоятелството, че четиримата са оставени в ареста, е достатъчно", каза по Нова тв адвокат Людмил Рангелов по повод случая с насилието над шефа на полицията в Русе старши комисар Николай Кожухаров.

"Те са оставени в ареста, за да не могат да изграждат обща стратегия на защита. Но дали това досъдебно производство не следва да бъде преместено от главния прокурор в Националната следствена служба, защото на местно ниво зависимостите са толкова големи, че шансовете да се достигне до обективната истина, намаляват до минимални."

Четирима младежи на възраст от 15 до 19 г. бяха оставени в ареста от съда в събота.

Тихомир Безлов също обърна внимание, че информациите са много противоречиви: "Очевидно двете страни разказват различни неща и това, което си заслужава да се погледне е, че имаме три големи инцидента - Хасково, където се твърдеше, че има списък на момичета, на които едва ли не ще се случи нещо, Варна, случаят с починалия мъж, и сега този. Очевидно е, че обществото е много разделено. При подобни инциденти има разделение на мненията. Очевидно има някакъв процент хора, които нямат никакво съобразяване."

"Не знаем повода, до колко той е значим - допълни адвокат Рангелов. - Ако е незначителен началникът на полицията в Русе е трябвало да намери начин да не ескалира напрежението. И веднага да подаде сигнал. Дори записите да не са ясни, по облеклото и размерите на отделните лица може да се установи кой какво е направил. Няма пречка записите да са публични, защото те не са направени по линия на СРС."

Тихомир Безлов обърна внимание, че записите във Варна са били пуснати от самите собственици на камерите. Според него този случай към момента е с изключително противоречива информация. Тихомир Безлов Кадър: Нова тв

Людмил Рангелов е на мнение, че прокуратурата трябва да излезе със съобщение, в което да опише фактите.

"Един от най-важните моменти в такива конфликти е как е започнало всичко", добави адвокат Рангелов.