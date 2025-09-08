ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жан-Клод Юнкер: Тръмп и Путин биха искали Европа д...

Атанас Зафиров: Поканата за Китай беше чисто партийна

Атанас Зафиров Кадър: БНТ

"Поканата за Китай беше чисто партийна, аз водих партийна делегация", това заяви вицепремиерът Атанас Зафиров в предаването "Денят започва" по БНТ по повод визитата му в Китай.

Зафиров беше в страната с делегация на БСП по време на военния парад в Китай.

"Това не е нещо, което трябва да изненадва. Официалните ни срещи бяха изцяло с ръководителя на китайската комунистическа партия. Всички страни, които присъстваха на това събитие, България има дипломатически отношения с тях", каза още Зафиров. 

Той заяви, че с премиера Росен Желязков имат отлична комуникация. "Още не съм разговарял с него след прибирането ми. Надявам се, че ще се видим на заседанието на Министерски съвет и ако има някакви неразрешени въпроси, те ще бъдат обсъдени". 

"Това посещение беше осъществено по времето, в което аз ползвах моя годишен отпуск", уточни вицепремиерът. 

"Има огромен неизползван потенциал в отношенията ни с Китай. Участието на БСП в управлението гарантира една много прагматична външна политика", каза още той. 

По думите му няма нищо неясно и скрито в посещението му. 

