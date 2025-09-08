ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Западният фронт на пожара в Национален парк „Рила“ е овладян

Над 10 дни продължава пожарът в Рила.

Западният фронт на пожара в Национален парк „Рила" е овладян. На терен обаче все още са десетки пожарникари, служители на Националния парк и доброволци, съобщава bTV.

Вчера беше изградена защитна линия и по южния фронт. Участъкът е труден, скалист и сух, а растителността на 2100 метра надморска височина е лесно запалима.

12 дни продължава гасенето на пожара, който пламна на територията на Национален парк „Рила" над симитлийското село Горно Осеново.

Днес действията по овладяването на огъня продължават.

