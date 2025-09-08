1400 нарушения засякоха тол камерите в първите часове на измерване на средната скорост

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-много бяха извършени в отсечката Долни Дъбник – Телиш



Контролът с тол камерите започна в 22 отсечки, като в първите часове нарушителите бяха близо 1400. Най-много от тях бяха извършени между Долни Дъбник и Телиш, съобщава бТВ.

Освен за средна скорост, ТОЛ камерите вече от 2 месеца засичат и каране в аварийната лента, а при нарушение, водачите се уведомяват чрез електронен фиш по познатия начин.

Автомобилният състезател Димитър Илиев определи нововъведените мерки като добри и каза, че очаква да имат възпитателен ефект.