За 2 месеца приключи ремонтът на ОУ "Райна Княгиня" в Пловдив, отваря врати за 15 септември (Снимки)

По 40–50 души работеха от ранни зори до късно вечер, обясни директорката Мария Гайдарова

За 2 месеца приключи мащабният ремонт на пловдивското ОУ "Райна Княгиня". Сградата е изцяло обновена и е готова да посрещне децата за първия учебен ден, съобщи зам.-кметът Владимир Темелков, който заедно с директорката Мария Гайдарова и техническия ръководител на проекта инспектира обекта.

Ремонтът на училището обхваща нова топлоизолация и обновена фасада, цялостна енергийна ефективност, окачени тавани с акустика, нови инсталации, модерни санитарни възли на четири етажа, седем класни стаи с нови настилки, освежени кабинети и общи пространства и нов физкултурен салон с модерен дизайн и настилка. Такива ремонти в миналото отнемали повече от година. По думите на зам.-кмета училището прилича не на държавно, а на частно.

"По 40–50 души работеха от ранни зори до късно вечер. Благодарение на синхрона между общината, училището и изпълнителя успяхме да завършим навреме. Родителите могат да бъдат спокойни – на 15 септември откриваме учебната година в напълно обновен интериор", подчерта директорката на ОУ "Райна Княгиня". Учебните кабинети ще бъдат пребоядисвани поетапно, след одобрен график от директор и изпълнител.

Техническият ръководител обясни, че фирмата е направила и невъзможното, за да започнат децата годината в ново училище, отговарящо на всички съвременни изисквания.