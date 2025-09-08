Диан Иванов: Получих заплахи за живота си след отказа от показанията срещу Благомир Коцев

Бившият заместник-кмет на Варна Диан Иванов е получил заплахи за живота си, след като депозира заявление пред СГП, че се отказва от показанията си, дадени срещу кмета Благомир Коцев. Това разказа самият той във фейсбук профила си.

Кметът на Варна бе задържан след акция на КПК и ГДБОП през юли месец тази година. Ден след задържането му стана ясно, че ключов свидетел срещу него е именно Иванов, който е дългогодишен семеен адвокат на Коцев.

Няколко дни по-късно обаче Иванов обяви във фейсбук профила си, че се отказва от показанията си, защото са взети под натиск. Той беше публикувал и снимка на депозирането заявление пред СГП. Часове по-късно публикацията изчезна.

Два месеца по-късно Иванов твърди, че тогавашният пост е бил свален "поради причина, която остава неясна за мен и до днес".

"Ако това е направено от органи или институции – защо нямам нотификация от Фейсбук? Ако е от органи на власт – кои са те и защо? Допускам, че причината е информацията, която в такива показания бих предоставил за действията на КПК и ГДБОП. Множество неправомерни действия, включително в дома ми, където беше непълнолетното ми дете с няколко негови приятели – деца, изправени пред над една дузина въоръжени служители на ГДБОП и КПК, сами, без родители", пише Иванов.

Бившият зам.-кмет твърди и че след депозирането на заявлението е получил заплахи за живота си.

"Не съм се крил – през цялото време съм бил в дома си. До днес никоя институция не се е свързала с мен, за да бъда разпитан по повод заявлението за изтръгнатите показания", пише той.

"Предстои ново разглеждане на мерките за неотклонение и поради тази причина публикувам настоящото, с риск и този пост да бъде свален. Когато и да изчезне това съобщение, се надявам достатъчно хора да са го прочели.

Предстои да разберем какво ще се случи с мен", написа още Иванов.