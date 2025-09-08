ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Орбан предрича „хаос и бедност", ако спечели друга...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21252799 www.24chasa.bg

Министър Митов: Колкото по-подготвени са съюзниците, толкова по-силна ще е НАТО

1132
Даниел Митов

Подготвеността на НАТО е ключова за сигурността на алианса. Колкото по-подготвени са съюзниците, толкова по-силна ще е НАТО. Учението България 2025 е отлична възможност да работим заедно с съюзниците и партньорите. Това каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов, който заедно със заместник генералния секретар на НАТО Радмила Шекеринска участва откриването на учението за управление при извънредни ситуации България 2025 на летището в Ерден, община Бойчиновци.

Подобряваме оперативната съвместимост и сътрудничеството в отговор на бедствия, каза министър Митов, предава БТА.

Идвам от този регион, от Балканите, и съм щастлива да видя толкова от нашите съседи и страните от региона, които изграждат по-добро и по-сигурно бъдеще, каза заместник генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска.

Даниел Митов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3